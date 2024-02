A fuoco un capannone con diversi veicoli

Incendio in un'attività artigianale nell'agro di Monacilioni, in Molise

CAMPOBASSO. Incendio in corso in un capannone adibito ad attività artigianale nell'hinterland campobassano. Dal comando provinciale di Campobasso sono partite più squadre fronteggiare l'emergenza, almeno 6 gli automezzi impiegati e due squadre dei Vigili del fuoco al lavoro per scongiurare l'evolversi della situazione. Il rogo è avvenuto in contrada La Valle, in agro del comune di Monacilioni.

L'incendio è stato circoscritto ma la struttura ha subìto danni importanti, cause in corso di accertamenti.