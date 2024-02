Stupefacenti e furti sul Gargano, l'operazione della Guardia di Finanza

SAN NICANDRO GARGANICO. Una vasta operazione della Guardia di Finanza è in corso, questa mattina 22 febbraio, a San Nicandro Garganico. In azione, una cinquantina di uomini delle Fiamme Gialle impegnati in perquisizioni e arresti per reati in materia di stupefacenti e furti, tra cui alcuni a carico del patrimonio pubblico. Le attività sono in corso in queste ore; i dettagli verranno resi noti in giornata.

"Non sono state date informazioni ulteriori ma questo basta per complimentarmi con gli uomini delle Fiamme Gialle e per il loro continuo lavoro a tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto del malaffare", esordisce il sindaco Matteo Vocale, questa mattina sui social. "Siamo un territorio presidiato dallo Stato e possiamo confidare nella tutela delle forze dell'ordine. San Nicandro ha bisogno", conclude. (Foggia Today).