«Processionarie anche in via Germania, si corra ai ripari al più presto»

TERMOLI. Dopo la segnalazione pervenuta da via del Molinello, arriva quella da via Germania, da Marianna Petrone:

«Si tratta di processionarie fotografate poco fa in via Germania. Ultimamente sono un po’ ovunque e la cosa è preoccupante non solo per gli animali ma anche per i bambini (da notare infatti che nella foto la processionaria era vicino un campetto gioco per bambini). Mi dispiace molto per il degrado che c’è in città».

Problemi pare riferiti un po' ovunque e come specifica la madre di Marianna, Rosaria Verini: «La processionaria del pino è un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Eurasia e Nordafrica. Si tratta di un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale. Non solo dannosa per le piante/alberi, nell’uomo, particolarmente sensibile e predisposto, il contatto con i peli della processionaria può causare lo shock anafilattico, una gravissima reazione allergica che si può manifestare con sintomi quali orticaria, edema, ipotensione, difficoltà respiratorie, vertigini e perdita di coscienza.

Sui nostri amici a quattro zampe purtroppo, la processionaria è molto pericolosa per i cani – e anche per i gatti – perché, se l'animale entra in contatto con questo bruco, mordendolo o annusandolo, la lingua si irrita e si gonfia fino ad andare, in poco tempo, in necrosi, e si scatenano anche altre gravi reazioni a occhi, mucose e vie respiratorie causandone persino la morte. Come cittadina mi chiedo perché chi ci governa non interviene per una rapida disinfestazione. Qui parliamo di centri cittadini dove giocano bambini e passeggiano cani e gatti. Soprattutto parliamo di sicurezza salutare dal momento che l’inquinamento ed altri fattori hanno determinato nei nostri organismi allergeni che hanno indebolito il nostro sistema immunitario esponendoci maggiormente ai rischi menzionati».

Galleria fotografica