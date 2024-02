Incendio in una villetta del capoluogo, intervengono i Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di oggi, una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, con autopompa, modulo e autobotte, è intervenuta in una villetta alla periferia del capoluogo per un incendio nel piano seminterrato.

Al termine delle operazioni di spegnimento il locale è stato messo in sicurezza e momentaneamente interdetto. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.