È salito in cielo lo storico fondatore della "Bottega della musica" Costantino Casolino

TERMOLI-PORTOCANNONE. Un’altra giornata buia per Termoli. È venuto a mancare, presso l’Ospedale San Timoteo, un carismatico personaggio che lascia delle impronte indelebili con le sue pillole di cultura, socialità ed estensione dell’arte della musica.

Termoli lo ha adottato mentre Portocannone gli ha dato i natali. Se n’è andato questa mattina, a 77 anni, Costantino Casolino, uno dei due soci fondatori del negozio storico la “Bottega della Musica”, centro della strumentazione musicale fondata assieme all’altro socio Luigi Petrucci, nel 1976 fino alle soglie del nuovo millennio.

Dino con la sua attività contribuì a far nascere anche una band. Tutta la sua famiglia ha onorato la sua passione. Il suo primogenito Rino raccoglie l’eredità e la volontà del papà. Costantino era un autentico mattatore, bastava dargli uno strumento e lui con le sette note sollevava il mondo.

Ricordiamo con affetto i suoi concerti estivi sulla scalinata del Folklore, dove noi non siamo mai mancati. Dino, con la sua umanità e simpatia, era bravo a saper coinvolgere le persone, anche le più restie.

Ora che ci hai lasciati, sappiamo bene che farai felice l’orchestra di angeli in cielo, per iniziare dei bellissimi concerti in Paradiso dove si stiano per entrare e dove ti apprezzeranno come abbiamo saputo apprezzarti noi.

Sono contentissimo di averti rivisto e salutato poche settimane fa, prima che la malattia prendesse il sopravvento su di te, al Porto Turistico pochi minuti ma molto cordiali e, come sempre, anche se minato dal male guai a perdere sempre il sorriso stampato sul tuo viso ed essere incline alla battuta con quel cadenzare la tua lingua arbereshe che ti dava un tocco in più di classe.

Buon viaggio Costantino. La nostra redazione è vicina alla famiglia Casolino, alla signora Rita, i figli Rino, Daniele e Marcello, le nuore Vanna e Leonarda. I funerali si terranno martedì 27 febbraio alle ore 10 nella chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli a Portocannone, partendo dalla casa funeraria Bavota in via dei Roveri 3 a Termoli.

Galleria fotografica