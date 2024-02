Esplode una bomba carta a San Severo, danneggiati auto e portone

in strada lun 26 febbraio 2024

SAN SEVERO. Un’esplosione è avvenuta nella notte, a San Severo in via Morgagni. Dalle prime ricostruzione, sembrerebbe una bomba carta che ha danneggiato, lievemente, una Ford Fiesta parcheggiata ai margini della carreggiata e il portone di un’abitazione.

In corso l’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti in zona. Non è possibile allo stato stabilire se si tratti di un atto doloso indirizzato a qualcuno. Auto e abitazione riconducibili a persone diverse. La bomba carta sarebbe verosimilmente esplosa al centro della strada.