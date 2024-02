Furti in abitazione nel basso Molise, convocato il coordinamento delle forze di polizia

MONTECILFONE. Furti nelle abitazioni a Montecilfone, la recrudescenza del fenomeno al centro della riunione di coordinamento delle forze di polizia in prefettura.

Ha fatto centro la richiesta avanzata dal sindaco Giorgio Manes, dopo che sul territorio della località arbereshe nella giornata di domenica 18 febbraio erano stati commessi e tentati diversi colpi, tanto da allarmare la popolazione locale e lo stesso primo cittadino.

Una casistica particolare, non riconducibile stavolta agli episodi striscianti dei mesi precedenti messi a segno da furfantelli locali.

Il sindaco Manes aveva rivolto questa istanza alla prefettura, partita il 19 febbraio. «Con la presente desidero richiamare la Sua attenzione sulla recrudescenza di furti in abitazioni private che si sono verificati nel tardo pomeriggio di domenica 18 febbraio tra le 18 e le 21 anche in presenza degli occupanti. La percezione dei cittadini è che sia stato frutto di premeditazione quindi di delinquenza organizzata e non di casi sporadici di disperazione. Successivamente alle suddette segnalazioni sono state informate le Forze dell'Ordine locali. Mai come ora, il nostro paese è stato oggetto di simili episodi di criminalità. I cittadini sono angosciati, temono per la propria incolumità e per i propri beni. Per tutto quanto sopra si chiede di promuovere un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza del territorio, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, per prevenire e contrastare in modo attivo ed efficace un problema sempre più insistente e dannoso».

Per questa ragione il prefetto Lattarulo ha invitato a partecipare alla riunione di coordinamento delle forze di polizia convocata per mercoledì prossimo, 28 febbraio, alle 10.30. Al centro del summit proprio l'esame della segnalazione inviata dal capo dell'amministrazione riguardante i recenti episodi di furto nelle abitazioni.