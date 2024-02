Incidente all'uscita Sud di Termoli, tre veicoli coinvolti e due feriti

TERMOLI. Viabilità in tilt sulla statale 16, tra via Corsica e l'innesto per Campomarino, a causa di un incidente stradale, nella serata di oggi.

Tre i veicoli coinvolti e due le persone trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il 118 Molise e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.