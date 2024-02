Allarme furti a Montecilfone, l'Arma invia un nuovo comandante di stazione

MONTECILFONE. L’incontro del comitato ordine pubblico e sicurezza della prefettura di Campobasso ha acceso i riflettori sull’ondata di furti che ha minato la tranquillità della comunità di Montecilfone nella serata di domenica 18 febbraio.

Un summit che era stato convocato per ieri mattina, con la riunione di coordinamento delle forze di polizia, dal prefetto Michela Lattarulo proprio su istanza del sindaco Giorgio Manes, che si era fatto portavoce dei timori e delle ansie della popolazione locale.

A destare particolarmente allarme, nell’occasione, la diversa matrice dei furti in abitazione commessi e tentati, poiché non più a opera di furfantelli locali, ma si presume siano stati perpetrati ai danni delle famiglie da criminalità proveniente da territori limitrofi al basso Molise.

Per questo, tempestiva era stata la risposta della prefettura, con la fissazione della seduta del Comitato provinciale per mercoledì 29 febbraio.

«Ringrazio per l'attenzione riservata alla mia Comunità, per l'incontro svoltosi in Prefettura promosso dalla dottoressa Michela Lattarulo, prefetto di Campobasso sul problema Furti a Montecilfone. Presenti tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri.

Il colonnello Luigi Delle Grazie mi ha rassicurato sulla situazione dei furti, anticipando che tra qualche giorno sarà rinforzata la caserma di Montecilfone con il nuovo comandante di stazione.

Esprimo grande soddisfazione per tutto quello che si sta facendo, inoltre, nei prossimi giorni organizzeremo un incontro pubblico con le forze dell'ordine», la chiosa del primo cittadino.