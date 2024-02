Ladri in azione a San Martino in Pensilis, proprietario sorprende il bandito in casa

SAN MARTINO IN PENSILIS. Non si fa a tempo a dare notizie su furti e tentati colpi predatori, nel basso Molise, che si rinnovano gli episodi che solo convenzionalmente chiamiamo di microcriminalità, ma che chi li subisce non derubrica certo a fatterelli, specie quando i ladri agiscono in “batteria”, prendendo di mira più case di uno stesso quartiere, come avvenuto nella serata di ieri in via De Gasperi a San Martino in Pensilis.

Almeno tre le abitazioni “visitate” dei ladri e in una di queste circostanze i banditi sono stati sorpresi dai proprietari di casa, attimi di mero terrore.

Parliamo della zona prossima ai campi sportivi comunali, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, coi militari del nucleo operativo e radiomobile, personale dell’Arma che poi ha incontrato anche il sindaco Giovanni Di Matteo, allarmato da queste incursioni, che minano la tranquillità della popolazione.