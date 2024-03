Auto finisce nel canale tra San Salvo e Montenero, recuperata dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati in alcuni interventi nella notte appena trascorsa. Intorno alle 2, un'autovettura, con all'interno solo il conducente, è uscita di strada alla rotatoria di San Salvo Marina, finendo in un canale. Per fortuna, il malcapitato è riuscito a uscire da solo dal veicolo, poi soccorsa dal 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli.

L'incidente è avvenuto nei pressi del camping Sabbia d'oro.

Sempre nella notte, a Ururi, in contrada Vigne, automobilista in panne, nei dintorni del cimitero. La squadra del 115 si è adoperata per recuperare la macchina.