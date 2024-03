Tentano di depredare un campo fotovoltaico, banditi messi in fuga

MONTENERO DI BISACCIA. Impianti fotovoltaici sempre più nel mirino dei banditi, ma non sempre il colpo vanno a segno, anzi.

Ladri di rame a mani vuote ancora una volta tra Montenero di Bisaccia e Guglionesi, dove nella notte scorsa hanno provato a depredare un “campo” in contrada Pontone Macchiozzi, peraltro già “visitato” in precedenza dai malintenzionati.

L’oro rosso ha un valore di mercato significativo, a salvare questa volta l’insediamento energetico rinnovabile l’allarme scattato puntualmente e opportunamente, che ha mosso la vigilanza privata, capace di mandare in fuga i malviventi, che sono spariti nell’oscurità con un’auto lasciata in sosta su un appezzamento coltivato a grano.

Nei giorni scorsi le stesse tracce di pneumatici poi rinvenuti dopo il tentato furto hanno raccontato come siano già stati sul posto a effettuare un sopralluogo, per studiare come muoversi, ma l’allarme gli ha fatto saltare i piani, oltre che i nervi.