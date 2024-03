Addio a Paolo e Martina: “Avete lasciato qualcosa di bello nel nostro cuore”

VASTO. Un cielo plumbeo, lacrime, e tanta, tantissima commozione.

Nonostante vento e freddo, in tantissimi tra amici, compagni, parenti e conoscenti, si sono riuniti presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo per l'ultimo saluto a Paolo Marchesani, 50 anni, (Leggi) e a sua nipote Martina Mancini, 15 anni, scomparsi la sera del 2 marzo, nel tragico incidente avvenuto sulla Statale 16 in territorio di Vasto (Leggi).

“La tua risata rimarrà nei nostri cuori” recita lo striscione appeso dai compagni dell’istituto “Enrico Mattei” di Vasto (Leggi).

Tra i presenti anche il “Team Vastese in Bike” ed il sindaco di Vasto Francesco Menna, che già nelle scorse ore aveva espresso la propria “vicinanza alle famiglie delle vittime”, precisando che “l’intera comunità si stringe a loro in questo momento di grande dolore.”

“Per guardare voi e i vostri cari ho dovuto usare gli occhi del cuore. Non avevo parole, mi sentivo impotente. Conosco la sofferenza e il dolore, due compagni di viaggio. Non si può seguire Gesù senza conoscere dolore e sofferenza, non si può essere sacerdoti senza dare una risposta al dolore e alla sofferenza, perché ci sono e ci saranno sempre, non possono essere evitati. La morte semina sconcerto, ci chiude le labbra, ma non ha il potere di fermare l’amore. Avete lasciato qualcosa di bello nel nostro cuore” la dedica di Don Gianni Sciorra nell’omelia.

”Una ragazza solare e socievole, sempre sorridente, ci mancherai molto” il ricordo di un’amica.

Dopo la Santa Messa il lancio dei palloncini bianchi ha accompagnato l’uscita dei feretri.

Martina lascia i genitori Nino e Cristina, le sorelle Giorgia, Noemi e Aurora e i nonni Grazia, Antonio e Gabriella.

Paolo saluta la moglie Stefania, la figlia Claudia, i genitori Antonio e Grazia, il fratello Massimo, la sorella Cristina e la suocera Nicla.

Galleria fotografica