Investimento mortale, assolto il conducente

BASSO MOLISE. Investimento mortale, assolto il conducente. Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a 2 anni e 6 mesi per un 40enne del basso Molise che, nel 2017, aveva investito una donna che, in seguito alle ferite riportate, le provocarono la morte pochi giorni dopo l’incidente.

Il 40enne finito sul banco degli imputati, nella mattinata di ieri, lunedì 4 marzo, in Tribunale a Larino, con l’udienza del processo con rito abbreviato, è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo.

In aula anche l’avvocato del foro di Campobasso, Silvio Tolesino, che cura gli interessi del 40enne e che è riuscito a dimostrare come l’uomo non violò le normative previste dal Codice della Strada, ‘convincendo’ il giudice Vecchi ad emettere un verdetto di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.