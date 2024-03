«Dolore e silenzio»: San Martino vicino alla famiglia del 30enne morto a Guardialfiera

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche San Martino in Pensilis è rimasta scioccata per la tragedia avvenuta nella serata di ieri, martedì 5 marzo, dove ha perso la vita un giovane 30enne, dopo una partita di calcio. La compagna del giovane è di San Martino.

«Parole, sgomento e smarrimento lasciano spazio a dolore e silenzio... Notizie come la perdita di un giovane padre di famiglia fanno davvero riflettere all'importanza della vita al dono che tutti abbiamo e alla fortuna che ogniuno ha nell'essere ancora sulla faccia della terra... Lasciate spazio alla felicità delle cose belle, allontanate ciò che rovina e intralcia la vita... Godetevi ogni momento che il treno passa una volta sola....

Nel contempo resto vicina a Teresa col pieno silenzio e rispetto che ogni famiglia deve avere in questo momento, ogni parola sarebbe superficiale...

Condoglianze a tutta la famiglia».