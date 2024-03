Tragedia a Guardialfiera, disposta l'autopsia sulla salma di Gabriele

TERMOLI. La Procura di Larino ha aperto un fascicolo sulla tragica morte del 30enne Gabriele Di Vito, il giovane imprenditore oleario che ha perso la vita nella serata di ieri al termine di una sessione di allenamento avvenuta a Guardialfiera, dove il calciatore militava nella locale squadra.

La salma del 30enne è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo ed è a disposizione della magistratura frentana per i successivi accertamenti di natura medico-legale.

Si attende, nelle prossime ore, il conferimento dell’incarico all’anatomopatologo che eseguirà l’autopsia, esame necessario per chiarire ogni aspetto sul decesso.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo sia praticati dai compagni che dai medici del 118. È morto sembra per un aneurisma celebrare lascia moglie e un figlio. Nemmeno l'uso del defibrillatore è servito, il cuore non ce l’ha fatta a ripartire. Il calciatore in forza alla locale compagine che milita nel campionato di promozione è deceduto negli spogliatoi dello stadio.