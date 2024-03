Calcio molisano in lutto: «Gabriele eri un leader e un esempio, in noi lasci un vuoto incolmabile»

MOLISE. Tanto il dolore e lo sgomento per la scomparsa di Gabriele Di Vito, il giovane 30enne morto nella serata di ieri, martedì 5 marzo, dopo una sessione di allenamento sul campo di calcio a Guardialfiera. La comunità di Campomarino è a lutto, così come quella di San Martino in Pensilis paese natale della compagna e quella di Guardialfiera dove militava nella squadra locale di calcio.

E, infatti, Il mondo del calcio molisano è in lutto.

Sono tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono sui social, dal primo momento in cui si è appresa la notizia che ha attraversato tutta la regione.

Vicinanza alla famiglia, alla società guardiese dove, da dicembre, Gabriele aveva scelto di giocare per rinforzare una compagine che sta scrivendo una bella pagina di calcio nella prima categoria regionale.

Sulla bacheca Facebook della Asd Basso Molise si legge: “Ti piaceva scherzare, ma questo scherzo non è piaciuto a nessuno. Hai lasciato un vuoto incolmabile, anzi una voragine, in noi. Gabriele Roman Di Vito 14 grazie, quante volte l’abbiamo sentito, sei stato un esempio, ed ai nostri ragazzi racconteremo sempre cosa significa essere “uomo spogliatoio” attraverso il tuo ricordo, perché tu incarnavi in ogni tuo gesto quel ruolo, non era importante se giocavi o no, tu eri un leader. Tutte le attività della scuola calcio saranno sospese, in segno di rispetto e di profondo dolore, nelle giornate di oggi e domani. Ciao Gabriele riposa in pace”.

“Il presidente, i dirigenti, il Mister e tesserati tutti si stringono attorno al dolore che ha colpito le comunità di Campomarino, Guardialfiera e della famiglia Di Vito per la prematura ed improvvisa scomparsa del caro Gabriele. A lui, alla famiglia ed alla società del Asd Guardialfiera Calcio le più sentite condoglianze da parte nostra”. Il messaggio sulla bacheca della Volturnia Calcio.

“Il nostro calcio è in lutto per la prematura scomparsa del calciatore Gabriele Di Vito del Guardialfiera Calcio, venuto a mancare dopo l'allenamento. I dirigenti, lo staff e i giocatori dell'A.S.D. Macchia Valfortore è vicina alla famiglia di Gabriele e a tutta la comunità di Guardialfiera e Campomarino. RIPOSA IN PACE CAMPIONE”. Dalla bacheca del Macchia Valfortore

“Questo numero, da ora in avanti sarà sempre il tuo. Ti ricorderemo per sempre. Di Vito Gabriele 14 grazie. Hai unito tutti, anche in questo!”. Questo, il post di Stefano Marinucci.

“Esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita di Gabriele Di Vito, venuto a mancare dopo l’allenamento con il Guardialfiera Calcio. Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del ragazzo e a tutti i membri del Guardialfiera Calcio”. Questo il post della città di Isernia San Leucio.

“Il patron del Termoli Calcio 1920 Flaviano Stefano Montaquila, i calciatori, lo staff tecnico e la società tutta si uniscono al dolore che ha colpito la società calcistica di Guardialfiera e la comunità di Campomarino per la prematura scomparsa avvenuta ieri sera del calciatore Gabriele Di Vito. Alla famiglia Di Vito e alla società calcistica del Guardialfiera giungano le più sentite condoglianze da parte del Termoli Calcio 1920”.

“La Maronea Calcio si stringe al dolore del Guardialfiera calcio e di tutta la famiglia Di Vito per la scomparsa di Gabriele. Una tragedia che ci lascia senza parole. Che la terra ti sia lieve”.

“Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. La tragedia che ha colpito oggi la nostra comunità ci lascia senza parole. Esprimiamo le nostre condoglianze e il nostro cordoglio alla famiglia di Gabriele”. Così la Asd Adriatica Campomarino.

Tante altre squadre molisane come la Polisportiva Kalena 1924, la Us Frenter Larino, la ASD Calcio di Pietra Montecorvino, e tante altre stanno rivolgendo parole di cordoglio alla società guardiese e alla famiglia del giovane 30enne. In segno di lutto molte hanno sospeso per la giornata di oggi e domani tutte le attività agonistiche.