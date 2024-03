Si ribalta con l'auto, ferito 40enne

AGNONE. Questa mattina un'automobilista di Agnone di 40 anni ha perso il controllo della propria auto ribaltandosi in località Rio Verde a Pescopennataro.

Per estrarre l’automobilista sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone che in collaborazione con il personale del 118 hanno estratto il malcapitato. Sul posto anche i Carabinieri per risalire alle cause del sinistro.

Galleria fotografica