Tentati furti a Petacciato, in paese "ronde" e controlli

PETACCIATO. "Occhi aperti": è un gruppo social che tiene sotto controllo, almeno ci prova, il territorio a Petacciato, contro incursioni predatorie e furti nelle abitazioni.

Serata assai movimentata quella di ieri, con alcuni banditi che sono stati immortalati dalle telecamere private di videosorveglianza, immagini che hanno fatto il giro del paese e che hanno portato poi in strada "ronde" di residenti, stufi di essere bersaglio dei malviventi.

Due le gazzelle dei Carabinieri che si sono portate in paese per controlli nell'abitato. Insomma, non accenna a scemare l'allarme sociale derivante dalla presenza di ladri e malintenzionati.

In un caso i furfanti sarebbero riusciti a intrufolarsi in una delle abitazioni.