Controlli più serrati dell'Arma dei Carabinieri

CAMPOBASSO. La città di Campobasso è stata nuovamente il teatro di un'operazione di controllo di vasta portata condotta dalla Compagnia dei Carabinieri, che prosegue nel suo impegno ininterrotto per la sicurezza e la legalità nel cuore urbano. Nella serata di ieri, una rilevante attività di verifica ha portato al controllo di 76 persone e 34 veicoli, segnando un ulteriore passo nel contrasto alle attività illecite e alla criminalità.

I militari hanno dapprima pattugliato le strade a piedi, per poi istituire dei posti di controllo strategici nel centro cittadino, una mossa che riflette la versatilità e la determinazione delle forze dell'ordine nel mantenere un alto livello di vigilanza. Villa Flora, via Palombo, Corso Bucci, "Città nella Città", Largo San Leonardo, via Ziccardi e via Sant’Antonio Abate sono state alcune delle zone sottoposte a monitoraggio, con l'obiettivo di coprire ampi settori del tessuto urbano.

L'operazione ha visto un notevole dispiego di forze, con 16 militari e 6 automezzi di servizio impegnati in un'azione coordinata che ha evidenziato la capacità di risposta e l'efficienza dell’Arma dei Carabinieri. Durante i controlli, sono stati controllati cittadini extracomunitari, impiegati in cantieri nel centro storico. Queste verifiche hanno portato al rilevamento di irregolarità, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti e, ove necessario, sanzioni e/o denunce.

La serata di interventi rientra in una strategia più ampia di prevenzione e repressione, che mira non solo a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ma anche a evitare il degrado del centro cittadino.

Gli abitanti di Campobasso possono contare sulla presenza costante e attiva delle forze dell'ordine, che con queste operazioni riaffermano il loro impegno a favore di una città più sicura e rispettosa delle leggi.

Galleria fotografica