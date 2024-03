Ennesimo scontro tra auto e cinghiale sulla Termoli-San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ennesimo investimento di un cinghiale sulla strada provinciale 168 che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni. Un copione ormai ricorrente, con l'ovvia conseguenza della morte dell'ungulato, di circa mezzo quintale la sua stazza, e i danni causati al veicolo in transito.

Una situazione allarmante che non viene ancora affrontata in maniera adeguata, che oltre ai problemi connessi all'agricoltura, coi campi devastati, pone seri rischi per l'incolumità delle persone e degli automobilisti in particolare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli.