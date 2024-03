Scooter e furgoncino a contatto su viale Pertini, 44enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un nuovo sinistro è avvenuto su viale Sandro Pertini, nella giornata di ieri. Uno scontro tra un furgoncino e un motociclo. A restare ferito è stato il 44enne in sella al proprio scooter, in direzione via Madonna delle Grazie. Sul posto la Polizia locale di Termoli, per disciplinare la circolazione e compiere i rilievi dell'incidente, e il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 44enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di viale San Francesco, per accertamenti.