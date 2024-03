Furti a Petacciato, Di Pardo: «Grazie ai tanti giovani che collaborano con le Forze dell'Ordine»

PETACCIATO. I furti negli appartamenti, da sempre, sono una terribile circostanza, ma adesso si esagera.

Questi delinquenti ormai sono sempre più audaci, senza più nessuna remora. Una volta s’intrufolavano nelle case dei malcapitati cittadini, quando gli appartamenti erano privi dei legittimi proprietari, ma da qualche anno a questa parte, questi balordi malfattori oltre a farsi più temerari che mai ma anche più cattivi, ormai quando decidono di entrare abusivamente in casa di altre persone non si pongono scrupoli e sono pronti a tutto.

In queste ultime ore a Petacciato si stanno vivendo ore concitate, la sera scorsa sono stati tre i tentativi, in altrettante abitazioni del paese e con modalità davvero da delinquenti incalliti, con gli stessi proprietari all’interno e qualcuno pare abbia anche reagito, tanto da dare l’allarme, allertando i carabinieri.

Un gruppo di giovani del posto si sono attrezzati per organizzare delle ronde cittadine, in collaborazione con le Forze dell’ordine, che hanno messo in poco tempo la cittadina in una sorta di assedio e caccia all’uomo, perché davvero i malviventi per poco non sono stati beccati sul fatto.

Si è di fatto costituito un gruppo social "Occhi aperti” che tiene sotto controllo, almeno ci prova, il territorio a Petacciato, contro incursioni predatorie e furti nelle abitazioni.

Alcuni banditi che sono stati ripresi dalle telecamere private di videosorveglianza, immagini che hanno fatto il giro del paese e che hanno portato poi in strada "ronde" di residenti, stufi di essere bersaglio dei malviventi. Due le gazzelle dei Carabinieri che si sono portate in paese per controlli nell'abitato. Insomma, non accenna a scemare l'allarme sociale derivante dalla presenza di ladri e malintenzionati. In un caso i furfanti sarebbero riusciti a intrufolarsi in una delle abitazioni. Noi abbiamo ascoltato il vice sindaco facente funzione di Sindaco Antonio Di Pardo per sapere cosa si tra mettendo in atto per cercare di mettere un freno a questo gravissimo problema dove ogni cittadino pare sia davvero disarmato.

Il vice sindaco reggente Antonio Di Pardo ha dichiarato: «Voglio ringraziare i giovani che hanno creato il gruppo "Occhi aperti", perché sono delle persone che tengono a cuore il paese. Riescono a distogliere di questi poveracci che si intrufolano nelle case. Si crede nella condivisione reciproca, unendo le proprie forze si garantisce un margine di sicurezza».