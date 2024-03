Vigili del fuoco chiamati a estinguere incendi in basso Molise

BASSO MOLISE. Due gli incendi che dal pomeriggio alla serata hanno interessato il territorio del basso Molise. Nel primo caso, fiamme sono divampate in un terreno dove c’era della legna, andata in fumo. Il terreno si trova quasi vicino alla chiesa. Intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano. per spegnerlo.

In serata, un vasto incendio ha interessato la zona Pip, in contrada Pianette, a Mafalda. Ad andare a fuoco le sterpaglie che circondano i capannoni siti nell'area, alcuni dismessi, altri in attività. Sul posto i Vigili del fuoco di Termoli.