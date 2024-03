Operaio cade dall'impalcatura al cimitero di Montenero, trasportato al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi al cimitero di Montenero di Bisaccia. Un operaio 61enne è caduto da una impalcatura alta almeno due metri e mezzo.

Sul posto, appena dato l'allarme, sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise, con la postazione locale e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato "in codice rosso" l'uomo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Nella caduta al suolo, il 61enne ha riportato un trauma cranico con ferita al capo, trauma alla caviglia, sospetta frattura al braccio.