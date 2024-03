I giovani di "Uniti per l’Agricoltura" incontrano Roberti e Micone

CAMPOBASSO. In mattinata si è tenuto l’incontro degli agricoltori del Basso Molise con l’assessore Regionale all’Agricoltura Salvatore Micone e il governatore Roberti. I giovani agricoltori si sono costituti Associazione denominata "Uniti per l’Agricoltura, ad oggi conta 260 iscritti che dal 6 febbraio scorso sono scesi a Termoli, con i loro trattori e in piazza Donatori Sangue hanno costituito il “Presidio di Termoli”.

La protesta è stata continua, senza soluzione di continuità, giorno e notte, hanno presidiato la piazza assegnata dal Comune di Termoli, organizzando diversi cortei attraversando le principali arterie della Città Adriatica, hanno avuto diversi incontri con i cittadini, hanno allestito uno stand gastronomico dove hanno presentato i loro prodotti. Presso il “Presidio fisso”, hanno ricevuto la visita del Presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti, hanno riscosso la solidarietà di tantissimi cittadini tra cui il mondo dello sport, un grande striscione è stato posto sull’inferriata dell'ospedale vecchio. Nei giorni scorso, una rappresentanza degli agricoltori del basso Molise è stata a Roma a manifestare con gli altri Agricoltori in piazza della Repubblica. Lo chef Nicola Vizzari ha testimoniato la sua solidarietà cucinando per gli agricoltori in protesta a Termoli.

La città adriatica, in questo periodo, ha adottato questi giovani agricoltori, molti di loro hanno ricevuto, presso il presidio, la visita e la solidarietà dei loro ex-docenti. Possiamo affermare che la protesta non ha lasciato indifferente nessuno e oggi a Campobasso, presso la Giunta regionale del Molise, si è svolto l’incontro più importante con il presidente della Giunta regionale Roberti e l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Micone, per esporre e discutere il loro documento, stilato in vari punti che rappresenta le criticità più urgenti, e dove gli agricoltori del basso Molise, da oltre un mese, hanno inteso incentrare la loro lunga battaglia. Gli agricoltori cercano risposte concrete su un preciso programma d’interventi e hanno affermato che se non vedranno risposte più che soddisfacenti, in tempi brevi, da parte del governo regionale, sono determinati a continuare la lotta.

Oggi, finalmente, gli agricoltori hanno esposto il loro documento ai vertici della Regione Molise. Il documento presentato dai rappresentanti dell’Associazione, è stato precedentemente condiviso dai tutti i soci dell’Associazione Uniti per l’Agricoltura. Gli agricoltori, alle ore 11 circa, presso il palazzo Vitale a Campobasso, sede della Giunta Regionale, hanno avuto l’incontro a cui auspicavano dall'avvio della loro azione di protesta, che si è concretizzato dopo un contatto avvenuto giovedì scorso. Nel rappresentare le problematiche del comparto, hanno illustrato in quadro generale lo stato attuale dell’agricoltura, poi sono stati elencate e individuate le problematiche della Politica Agraria Comunitaria che è causa, spesse volte, di azioni vessatorie e inconciliabili con il nostro mondo agricolo, per poi concretizzare l’intervento sulle tematiche relative alla politica agraria regionale, dove con il loro documento ha specificato in maniera esauriente ogni punto e ha indicato per ciascun problema le possibili le soluzioni. I punti posti all’attenzione sono i seguenti: 1) Danni da fauna selvatica; 2) Indennità compensativa; 3) Consorzi di Bonifica; 4) Isolamento Rurale (situazione viabilità e delle strade interpoderali) e competitività delle aziende; 5) Fondi per l’Agricoltura Biologica e Integrata.

Il documento presentato al presidente Roberti e all’assessore Micone, oltre ad illustrare le varie problematiche e propone una serie di azioni concrete e mirate alla risoluzione, in tempi ragionevoli, i problemi che più attanagliano le aziende agricole del basso Molise.

L’incontro con i vertici della politica regionale è durato circa due ore, e al termine il presidente dell’Associazione Uniti per l’agricoltura Flaviano Colombo, ha dichiarato che si ritiene abbastanza soddisfatto (ha asserito “all’80%”) e alla domanda se scioglieranno il presidio fisso a Termoli, il presidente ha affermato che questo sarà argomento di valutazione e confronto con tutti i soci iscritti all’Associazione. Un primo passo avanti gli agricoltori di Uniti per l’Agricoltura, lo hanno registrato, e anche se l’Assessore Michele si è dimostrato stato abbastanza disponibile, verificheranno comunque gli sviluppi di questo incontro, nei prossimi giorni.

Gli agricoltori che manifestano hanno una grande passione e un forte attaccamento alla loro terra, dopo oltre un mese di dura lotta, sono molto preoccupati perché sentono profondamente tutta la responsabilità che grave sulla gestione delle loro aziende agricole e sul futuro dei loro figli.

Giuseppe Alabastro