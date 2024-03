Incidente in viale Europa, conducenti portate al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in viale Europa, strada ad altra frequenza di sinistri. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via D'Annunzio, coinvolte una Fiat Stilo e una Chevrolet Captiva, con due signore al volante. Intervenuto il 118 di Montenero di Bisaccia coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Le due conducenti, una 51enne e una 58enne, sono state trasportate al San Timoteo. Sul posto i Carabinieri della locale stazione.