Crediti commerciali: notificato il ricorso al Tar di Confindustria Molise

CAMPOBASSO. Come preannunciato nei giorni scorsi, è stato notificato oggi il ricorso al Tar di Confindustria Molise contro la delibera regionale n. 48 dello scorso 29 gennaio.

Lo studio legale Di Pardo, cui gli industriali hanno dato mandato, ha chiesto anche la sospensione cautelare del provvedimento per bloccare la procedura transattiva prevista nell’atto suddetto.

La delibera, lo ricordiamo, scaturisce dalla Legge di Bilancio 2023 fatta dal Governo Meloni che prevede per le regioni come il Molise, che hanno un debito pro capite superiore a 1500 euro, l’attivazione di una procedura speciale per chiudere tutti i propri debiti commerciali con transazioni penalizzanti per i creditori (si va dal 40% dei crediti più vecchi all’80% dei crediti più recenti).

“Abbiamo ritenuto necessario impugnare la delibera n. 48 - afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Longobardi - in quanto fortemente lesiva degli interessi imprenditoriali e dei diritti dei creditori nei confronti di un ente pubblico. D’altro canto, se tutti gli enti pubblici adottassero questa procedura, diventerebbe fortemente rischioso essere fornitori della PA”.

Se il TAR concederà la sospensiva, i termini per presentare la richiesta di transazione verranno interrotti.

Ad ogni buon conto, resta il problema del cronico disavanzo regionale, anche alla luce dell’illegittimità stabilita dalla Corte Costituzionale degli atti di rendiconto e assestamento del bilancio regionale dal 2020-2023.

“La delibera in questione – conclude Longobardi - prevede anche l’aumento dell’addizionale regionale Irpef (al 3,33%, l’aliquota più alta d’Italia), in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente. Questi aumenti, comunque, non saranno sufficienti a raggiungere il pareggio del bilancio regionale, anche perché la capacità di gettito resta limitata”.