Scappa per sfuggire ai controlli, denunciato 21enne senza patente e con coltello

ISERNIA. Nei giorni scorsi personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato un ventunenne isernino trovato in possesso di strumenti atti ad offendere.

Le pattuglie che quotidianamente sono impegnate in attività volte al contrasto dei reati, hanno intercettato, durante le ore notturne, in questa Via Giovanni XXIII, un veicolo i cui occupanti, alla vista dei poliziotti hanno abbandonato l’autovettura al fine di eludere il controllo e si sono dileguati a piedi nelle strade adiacenti. I tre fuggitivi sono stati prontamente rintracciati e sottoposti a controllo di Polizia.

Il comportamento insofferente e nervoso assunto dai giovani ha insospettito gli operatori che, pertanto, hanno proceduto ad un controllo più approfondito rinvenendo, all’interno del veicolo, un coltello a serramanico della lunghezza di 23 cm. e due bustine di cellophane trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish ed eroina.

Al giovane che era alla guida del veicolo, oltre alla denuncia in stato di libertà per il possesso ingiustificato del coltello, è stata contestata una violazione amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti e una violazione al Codice della Strada poiché privo di patente di guida in quanto mai conseguita; l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato potrà far valere le proprie ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti normative del Codice di Procedura Penale.