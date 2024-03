Sequestrato carico di fumogeni e torce luminose allo stadio di Agnone

AGNONE. I carabinieri della compagnia di Agnone, impegnati la scorsa domenica in un servizio di ordine pubblico presso lo stadio comunale “Le Civitelle”, per l’incontro di calcio che ha visto contrapposte l’Olympia Agnonese e l’U.C. Venafro, durante le operazioni di bonifica della curva che ospitava la tifoseria locale, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 10 tra fumogeni e torce luminose di quelli generalmente destinati alle segnalazioni di avaria di barche o aerei. In vista dell’inizio della partita una decina di fumogeni erano stati celati all’interno di un sacco condominiale e adagiati nel sottoscala della tribuna “locali” coperti da diversi scatoloni per poi essere utilizzati nel corso della partita.

A seguito del ricostituirsi del gruppo “Ultras Granata” e in considerazione della accesa rivalità tra le 2 tifoserie, il Comando altomolisano ha posto in essere un dispositivo serrato al fine di prevenire e nel caso reprimere eventuali disordini. L’evento sportivo tuttavia si è svolto senza incidenti anche in virtù del fatto che una trentina di ultras venafrani giunti presso lo stadio a bordo di diversi furgoni, nel corso delle accurate operazioni di filtraggio, ha deciso di fare dietro-front rinunciando ad assistere alla partita.