Posti di controllo dell'Arma sulla costa contro furti di vetture e in abitazioni

TERMOLI. I militari della compagnia Carabinieri di Termoli, coordinati dal maggiore Alessandro Vergine, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio – che ha interessato i Comuni di Petacciato e Montenero di Bisaccia– e hanno anche intensificato le attività preventive su Termoli.

I servizi in questione, avviati nel pomeriggio di ieri e protrattisi fino alla prima mattinata odierna, erano prioritariamente finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio ed in particolare i furti in abitazione e di autoveicoli.

Nel corso di dette attività di servizio, svolte anche mediante l’istituzione di numerosi posti di blocco e controllo lungo le principali arterie di accesso ai tre Comuni, sono stati complessivamente controllati 53 veicoli, identificate 63 persone, effettuate 3 perquisizioni d’iniziativa (di cui 1 veicolare e 2 personali), controllati 5 esercizi pubblici e 6 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Nell’ambito del predetto contesto operativo, sono stati inoltre elevati 4 verbali ad altrettanti conducenti di autoveicoli per constatate infrazioni al Codice della Strada per importi complessivi pari a 325 euro, nonché ritirata una patente di guida.