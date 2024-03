Auto pirata "fuori controllo" danneggia una Ford C Max e fugge

TERMOLI. Lavorare in un ristorante, nel fine settimana, non è una passeggiata di salute. Orari particolari, clientela esigente, tanti aspetti da tenere a mente, ma certo quello che non ti aspetti è che dopo aver dato il massimo per guadagnare la giornata, si torna all'autovettura, sperando di rincasare al più presto e si trovi una sorpresa sgraditissima.

È quanto avvenuto nella notte appena trascorsa, in pieno centro, in via Margherita di Savoia, tra mezzanotte e mezza e le 2.30. Una Ford C Max è stata investita da un altro veicolo in transito, alla cui guida evidentemente una persona non lucida, che ha perso il controllo finendo per danneggiare l'auto in sosta.

Sgomento e rabbia quando la proprietaria ha scoperto il malfatto. Ovviamente, l'autore o l'autrice dello scontro si è guardato bene dal segnalarlo e se l'è svignata, col classico cliché dell'auto pirata.

Chi ha subito danni per 3-4mila euro, peraltro senza una copertura assicurativa omnicomprensiva, rischia davvero la beffa. Per questo, oltre a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine, formalizzazione che avverrà dopodomani, parte l'appello a chi ha visto qualcosa e possa far rivelare il responsabile.

Galleria fotografica