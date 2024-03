Tragedia a Palata, muore in un pozzo pieno d'acqua: cadavere recuperato dai Vigili del fuoco

PALATA. Tragedia nella tarda serata di ieri a Palata. Poco dopo le 22, una squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e in supporto una da Campobasso sono intervenute, su richiesta dei Carabinieri di Palata, per recupero persona deceduta in un pozzo pieno d’acqua nel comune di Palata.

L’avvenuto decesso è stato certificato dal personale del 118 presente sul posto e i rilievi del caso da parte dei Carabinieri della stazione di Palata.

Si tratta di un 64enne del posto, si presume un gesto volontario.