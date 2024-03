Audi "sfreccia" in centro, finisce contro le auto in sosta e si ribalta a centro strada

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo gli episodi avvenuti nell'ultimo weekend a Termoli, prima in pieno centro, in via Margherita di Savoia, quindi in via Corsica, ancora una volta un automobilista si è reso protagonista di un incidente a causa della velocità con cui stava percorrendo una strada urbana.

Anche nell'occasione di ieri sera, in pieno centro, in un lunedì di vigilia della festività di San Giuseppe, con la gente che visitava gli altari e per questo il rischio è stato altissimo.

Il conducente di un'Audi nera ha perso il controllo ed è finito contro alcune vetture in sosta, danneggiandone almeno due per poi ribaltarsi a centro strada. Sul posto, oltre a radunarsi l'inevitabile capannello di gente, i Carabinieri della compagnia di Larino e il 118 Molise.

Galleria fotografica