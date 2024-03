Alla guida delle Città dell'Olio in Molise, la nuova mission di Giovanni Di Matteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. La notizia l'abbiamo resa nota ieri: Giovanni Di Matteo, sindaco di San Martino in Pensilis, è il nuovo coordinatore delle Città dell’Olio del Molise. Ad eleggerlo all’unanimità sono stati i rappresentati dei Comuni che fanno parte del coordinamento regionale delle Città dell'Olio molisane, riunitosi a Guardialfiera in occasione dell’evento “Terre del Sacramento” durante il quale è stato consegnato il Premio “Fausto” a Pompeo Barbieri alla presenza del Vice Presidente Nicola Malorni, del Direttore Antonio Balenzano e dell’ideatore e fondatore delle Città dell’Olio Pasquale di Lena.

Di Matteo subentra ad Antonio Franco Paglia assessore di Colletorto che ha guidato con passione e dedizione il coordinamento fino ad oggi.

“Ringrazio i colleghi ed il Vice Presidente Nicola Malorni per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto contento per questo incarico ma allo stesso tempo sento la responsabilità di fare bene. Sarà una sfida importante per il Molise, per l’olivicoltura molisana e per le 31 Città dell’Olio della nostra regione che hanno già dato dimostrazione di saper lavorarein rete per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e il paesaggio olivicolo del nostro territorio, collaborando con i nostri olivicoltori alla promozione dell’olio EVO e alla qualificazione della nostra offerta oleoturistica” ha dichiarato il neoeletto coordinatore Giovanni Di Matteo.

“Faccio i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro a Giovanni Di Matteo. Sono certo, che gli amministratori che ne fanno parte contribuiranno a far crescere il protagonismo delle Città dell’Olio molisane all’interno della nostra grande associazione. Credo fortemente che unendo le forze, condividendo buone pratiche e facendo sinergia, possiamo ottenere risultati importanti nella diffusione della cultura dell’olio, nella valorizzazione del paesaggio olivicolo e nella costruzione di un’offerta turistica mirata alla conoscenza del prodotto e del territorio”. ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente dell’Associazione Città dell’Olio.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore Giovanni Di Matteo. Sono sicuro che saprà coinvolgere le nostre Città dell’Olio in tutte le opportunità di rilancio dell’oleoturismo create dall’Associazione nazionale come la Camminata tra gli Olivi e la Merenda nell’Oliveta. Insieme possiamo rispondere alle esigenze di un turismo sempre più orientato verso l’olio e attento alla qualità e unicità dell’offerta” ha dichiarato Nicola Malorni Vice Presidente delle Città dell’Olio. Attualmente le Città dell’Ollio molisane sono: Bonefro, Campomarino, Castelbottaccio, Colletorto, Ferrazzano, Forli del Sannio, Fornelli, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Lucito, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, Petacciato, Pietracatella, Poggio Sannita, Roccavivara, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant’Elia a Pianisi, Termoli, Tufara, Ururi e Venafro.