Memorie del 19 marzo: 41 anni fa la visita di Giovanni Paolo II

Per non dimenticare

Per non dimenticare mar 19 marzo 2024

La visita di Giovanni Paolo II a Termoli

TERMOLI. Il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, in Molise sarà sempre legato alla figura di Giovanni Paolo II, papa Woytjla. Per due volte, a distanza di 12 anni, nel 1983 e nel 1995, venne in visita nel Molise e 41 anni fa scelse Termoli.

Non ci saranno le celebrazioni del 40ennale, che lo scorso anno coprirono una settimana di eventi.

Nell'intervista che ieri abbiamo realizzato con don Benito Giorgetta, uno dei testimoni dell'epoca, abbiamo ricordato l'arrivo in elicottero, che si lega a quanto avverrà il prossimo 27 aprile, con la statua della Madonna di Fatima, sempre al porto di Termoli, proprio come nel 1983.

Giovanni Paolo II era particolarmente legato alla Beata Vergine Maria, tanto da farne il motto apostolico: Totus Tuus, riprendendo la locuzione coniata da Luigi Maria Grignion de Montfort.

Ripercorriamo quella straordinaria giornata, custodita con orgoglio nella memoria collettiva, attraverso le immagini del nostro amico Oscar De Lena e gli scatti di BcFoto.

Immagini video che partono dalla visita nel nucleo industriale di San Salvo.

Galleria fotografica