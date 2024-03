Affidamento della riscossione tributaria, prosciolti i 10 indagati a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Non c'è stato alcun abuso d'ufficio nella delibera datata 23 settembre 2020, quella con cui l'amministrazione Florio, a Santa Croce di Magliano, affidò la gestione della riscossione tributaria ed extratributaria al Rti Ica srl-Creset spa.

In merito, ci fu una denuncia da un ex componente della maggioranza, costituito come parte offesa nel procedimento penale, giunto all'udienza preliminare ieri, dinanzi al Gup di Larino.

La dottoressa Rosaria Vecchi ha ritenuto di prosciogliere i 10 indagati (sindaco, componenti di Giunta, consiglieri comunali, dirigente e segretario comunale), emettendo ordinanza di non luogo a procedere.

A difendere gli indagati sono stati gli avvocati Mariano Prencipe, Mirella De Santis, Antonio D'Ettorre, Giuseppina Di Risio e Giuseppe La Rana.