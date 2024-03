Furti d'auto senza tregua, sparite anche due Panda del Comune in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Che ci sia una recrudescenza dei furti di auto sulla costa negli ultimi tempi, diciamo da quando è rientrata l'emergenza sanitaria che aveva bloccato le incursioni predatorie sulla costa, è indubbio.

Le stesse autorità e forze dell'ordine hanno evidenziato questo quadro emergenziale, parole del ministro Matteo Piantedosi non più tardi di alcune settimane fa, nella sua visita in Molise.

Episodi ormai all'ordine del giorno, come quelli di cui riferiamo ora. poiché a sparire sono state anche due Fiat Panda bianche di proprietà dell'amministrazione comunale, parcheggiate in piazza Sant'Antonio. Utilitarie di servizio per le necessità dell'ente. Furti denunciati al comando stazione dei Carabinieri.

Furti compiuti in pieno centro, dunque, come sovente accade. Di più, ieri mattina i ladri hanno provato anche a forzare l'autovettura di un consigliere comunale, fortunatamente per lui senza riuscirci.

È chiaro che occorre una ulteriore stretta nei controlli, probabilmente anche riuscendo a intercettare chi viene dall'esterno dei confini territoriali al solo scopo di rubare. Gli strumenti, parlando di tecnologia, non mancherebbero.