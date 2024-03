Incendio di canna fumaria, Vigili del fuoco a Guglionesi

GUGLIONESI. Vigili del fuoco chiamati a intervenire nel pomeriggio di oggi, in via Tremiti, incrocio di via Sicilia, per l'incendio di una canna fumaria. La squadra del 115 è partita dal distaccamento di contrada Pantano Basso appena avuta la segnalazione al centralino. Intervento tempestivo, che ha riportato la situazione alla normalità, evitando che le fiamme si propagassero al tetto.