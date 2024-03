Sventato furto di mezzi agricoli

ROTELLO. I Carabinieri della Stazione di Rotello, attivati da un imprenditore agricolo del luogo, che si era appena accorto del furto di due macchine agricole dalla propria azienda perpetrato nella scorsa notte, a seguito delle immediate ricerche hanno rinvenuto entrambi i mezzi in agro della vicina provincia di Foggia. Gli stessi erano stati occultati in mezzo alla fitta vegetazione, che non li rendeva visibili. Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Larino per risalire agli autori del reato e, al contempo, comprendere le motivazioni per le quali i mezzi erano stati occultati in quel luogo. La refurtiva e stata restituita al proprietario che ha cosi evitato un ingente danno per la propria attivita imprenditoriale. Le attivita di controllo del territorio continueranno con la stessa intensita' al fine di prevenire e frenare il fenomeno di questo tipo di reati predatori, in particolar modo in questo periodo che coincide con l'inizio della stagione agricola.