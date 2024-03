Auto si ribalta, donna trasportata al Pronto soccorso

CAMPOBASSO. Stamattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla SP 57 in territorio di Ferrazzano per un'auto ribaltata.

La conducente è stata estratta dall'abitacolo e affidata al personale del 118 per essere trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto era presente anche la Polizia Stradale per i rilievi e l'accertamento delle cause alla base del sinistro.