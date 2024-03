Rimproverato per una manovra azzardata, giovane scende dallo scooter e picchia un anziano

TERMOLI. Brutto episodio, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Martiri della Resistenza. Una di quelle spiacevoli situazioni che denotano quanto degrado ci sia nella condotta morale, purtroppo, protagonisti dei giovani, non si sa se nemmeno maggiorenni.

Veniamo ai fatti: un pensionato percorre a piedi il tratto che porta da via Molise a via Martiri della Resistenza, uno scooter con un ragazzo e una ragazza in sella gli taglia la strada, tra una rotatoria e l'altra, il signore anziano ha da ridire. Ma non finisce qui, il giovane alla guida dello scooter, da testimonianze raccolta piuttosto corpulento, parcheggia il mezzo e lo affronta, colpendolo con un pugno al volto e facendolo cadere a terra.

Le urla del pensionato richiamano un capannello di gente, che accorre per soccorrerlo, mentre l'aggressore e la ragazza che era con lui si dileguano. La vittima di questo assurdo episodio viene poi presa in carico dal 118 Molise, che la trasporta in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, mentre sono state anche allertate le forze dell'ordine.