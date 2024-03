Scontro auto-scooter alla rotatoria di piazza del Papa

TERMOLI. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alla rotatoria di piazza Giovanni Paolo II. A contatto sono venuti un'autovettura e uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Disagi anche alla circolazione, per permettere soccorsi e rilievi del sinistro. Il conducente del motociclo, un 62enne residente a Termoli, del motociclo è stato soccorso e trasportato per accertamenti all'ospedale San Timoteo.