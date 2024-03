Auto esce fuori strada nel territorio di Ururi, sul posto anche il 115

URURI. Incidente stradale nella tarda serata di ieri, sulla SP 40, in territorio di Ururi. Il conducente di un'autovettura in transito su via Giardini ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri della compagnia di Larino e il 118 Molise; per fortuna lievi le conseguenze per gli occupanti della macchina, recuperata dalla squadra del 115.