Allarme bomba sulla linea adriatica, treni sospesi nella tratta Pescara-Bari

TERMOLI. La circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è attualmente sospesa a causa dell'allarme bomba registrato alla stazione di Trani dove sono in corso le attività di verifica da parte di carabinieri, artificieri della polizia e agenti della polizia ferroviaria.

Lo stop alla circolazione è stato deciso alle 6:26 di questa mattina dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di "ordigni biologici" in stazione e in alcune scuole della città.

A lavoro ci sono i Carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell'allarme.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25)

• FR 8302 Lecce (6:05) - Foggia (8:44)

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25)

• FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8306 Lecce (7:10) - Foggia (9:40)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) - Lecce (10:10) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35785.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) - Lecce (10:02)

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35021.