L'anziano aggredito dovrà subire un intervento, appello per trovare dei testimoni

TERMOLI. Aggressione di via Martiri della Resistenza, appello social che trovare testimoni che possano aiutare a rintracciare il responsabile, è quello diffuso nel gruppo "Donne & Mamme del basso Molise", col link al nostro articolo di ieri mattina.

«Gentilmente, chiunque abbia visto qualcosa mi contatti; c’era molta gente presente che fortunatamente ha soccorso l’anziano. Ora la famiglia sta cercando i testimoni dell’accaduto per ringraziare e anche per ricevere maggiori informazioni per le indagini: l’aggressione subita purtroppo ha provocato danni all’anziano che dovrà subire anche un intervento».

L'uomo aveva redarguito, dopo una manovra pericolosa compiuta, un giovane in sella al proprio scooter, che viaggiava con la sua ragazza. A quel rimbrotto, in modo del tutto gratuito e assurdo, il ragazzo ha fermato il mezzo, è sceso e si è diretto verso il pensionato, picchiandolo con un cazzotto in pieno volto e facendolo cadere a terra. L'anziano è stato prima soccorso dai passanti, quindi con l'ambulanza del 118 Molise è stato portato all'ospedale San Timoteo.