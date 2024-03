Litiga con lo zio e lo uccide a coltellate, tragedia nel milanese per famiglia di Torremaggiore

MILANO-TORREMAGGIORE. Tragedia in una famiglia originaria di Torremaggiore e residente nel milanese, un nipote ha accoltellato a morte lo zio di 41 anni. È accaduto a Cesano Boscone, poco dopo la mezzanotte, in strada.

L’autore del delitto è un 29enne, che si è poi costituito ai Carabinieri. Fatali al 41enne i colpi inferti tra collo e torace.

Soccorso dal 118 dopo l’allarme lanciato dai passanti, l’uomo è deceduto dopo un’ora al Pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, dov'era giunto in ambulanza in codice rosso.

Alla base dell’aggressione, una lite scoppiata pare per futili motivi. Ora il ragazzo è in stato di fermo per omicidio.