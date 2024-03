In manette coppia di pusher, sequestrati quasi due etti di droga

CAMPOBASSO. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dal comando provinciale Carabinieri di Campobasso. Ad essere “attenzionati” dagli uomini del Nucleo Investigativo questa volta è toccato ad un uomo e una donna del capoluogo tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’attività info-investigativa eseguita con costanza dal personale del Nucleo investigativo di Campobasso, aveva permesso di attenzionare la coppia e di carpirne i movimenti, nonché i collegamenti con altri soggetti già noti alle Forze di Polizia, al fine di attendere il momento giusto per il controllo degli stessi, avvenuto in una contrada del capoluogo.

Le perquisizioni eseguite sull’autovettura in uso e sulla coppia hanno subito avvalorato l’ipotesi investigativa, infatti venivano rinvenuti oltre 150 grammi di eroina e 30 grammi di cocaina.

Visto l’importante quantitativo rinvenuto, i militari operanti estendevano la perquisizione anche presso l’abitazione di convivenza dei fermati, dove venivano rinvenuti ulteriori dosi singole di stupefacente nonché un bilancino di precisione unitamente ad altro materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.

L’operazione antidroga si concludeva quindi con l’arresto sia dell’uomo che della giovane donna. Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la locale Casa Circondariale, mentre la donna veniva tradotta presso il carcere di Benevento, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. La sostanza stupefacente sequestrata sarà analizzata nelle prossime ore presso il Lass di Foggia al fine di verificare l’entità del principio attivo.