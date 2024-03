Addosso un panetto di hashish da 100 grammi, arrestato foggiano a Termoli

TOLLERANZA ZERO mer 27 marzo 2024

TERMOLI. L’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato di Campobasso ha condotto all’arresto in flagranza, a Termoli, di un quarantanovenne della provincia di Foggia trovato in possesso di oltre 100 grammi di hashish.

Durante un controllo, gli uomini della Squadra Mobile, con l’ausilio di personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Termoli, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e dalle spiegazioni contraddittorie addotte per giustificare la sua presenza nella cittadina adriatica, hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo e dell’autovettura su cui stava viaggiando.

L’uomo aveva nascosto addosso un panetto di hashish del peso di 95,7 grammi, mentre ulteriori 7 dosi, già confezionate, erano ben celate all’interno dell’autovettura, per un peso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente.

Sempre all’interno dell’auto, gli Agenti hanno rinvenuto anche l’occorrente per il confezionamento della droga: un bilancino di precisione, decine di bustine e numerosi ritagli di cellophane, nonché nastro adesivo dello stesso tipo di quello utilizzato per confezionare le dosi rinvenute.

L’uomo è stato tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come da disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

La droga rinvenuta è stata sequestrata, come anche il materiale per la pesatura ed il confezionamento.