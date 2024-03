Rientra oggi a Termoli la salma di Antonio D'Acci, i funerali saranno celebrati lunedì mattina

TERMOLI. Saranno celebrati lunedì mattina, primo aprile, nel giorno di Pasquetta, i funerali del 61enne macchinista di origine foggiana e residente a Termoli, Antonio D’Acci, nella chiesa di San Francesco alle 10.30.

La salma del dipendente di Trenitalia, morto a causa di un infarto fulminante che l’ha stroncato mentre era in servizio sul treno regionale 4913 che da Pescara centrale stava viaggiando in direzione Sulmona, rientra stamani dall’ospedale di Chieti, dove era stata ricomposta per permettere l’ispezione cadaverica.

L’esperto macchinista di Trenitalia in servizio da quasi 40 anni, dal 1986 per la precisione, è riuscito a mettere in salvo gli 87 passeggeri arrestando tempestivamente la corsa in aperta campagna, nel territorio di Alanno. I primi a prestargli soccorso sono stati il capotreno e il personale di bordo. Poi sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.